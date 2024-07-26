Серебряков рассказал, что встречался с куратором из СБУ в Стамбуле

Задержанный в Турции по подозрению в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков рассказал, что в сентябре 1995 года сам вышел на администратора паблика, чтобы начать сотрудничество со спецслужбами Украины.
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