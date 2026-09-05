Инспекторы ДПС спасли бабушку из загоревшегося ночью дома в городе Ялуторовске Тюменской области

В Тюменской области экипаж ДПС Госавтоинспекции МО МВД России «Ялуторовский», находясь на маршруте патрулирования, около полуночи заметил возгорание двухквартирного жилого дома на улице Загородной в Ялуторовске и незамедлительно направился к месту происшествия.