В Самарской области сотрудники полиции и представители Общественного совета присоединились к городской акции «Добро в дом фронтовика»

В год 80-летия Великой Победы, в рамках акции «Добро в дом фронтовика», направленной на помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и другим участникам боевых действий, полицейские совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николаем Шаховым посетили ветерана Великой Отечественной войны Лидию Кудоярову - вдову ветерана войны и органов внутренних дел Шайхеля Кудоярова, которая в этом году отмечает свой столетний юбилей.