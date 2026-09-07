Оборот южноуральских предприятий в этом году достиг 3,8 трлн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября, ФедералПресс. За январь-июль 2026 года совокупный оборот южноуральских предприятий превысил 3,8 трлн рублей, показав рост в 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
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