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Оборот южноуральских предприятий в этом году достиг 3,8 трлн рублей

Оборот южноуральских предприятий в этом году достиг 3,8 трлн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября, ФедералПресс. За январь-июль 2026 года совокупный оборот южноуральских предприятий превысил 3,8 трлн рублей, показав рост в 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

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