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Скептицизм и уверенность: что жители Владивостока думают об образовании

Скептицизм и уверенность: что жители Владивостока думают об образовании

72% жителей Владивостока считают, что получение качественного образования имеет большое значение. При этом 51% респондентов видят в образовании ключ к самореализации, а 21% уверены, что оно обеспечивает профессию на всю жизнь, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на опрос Superjob.

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