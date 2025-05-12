Скептицизм и уверенность: что жители Владивостока думают об образовании

72% жителей Владивостока считают, что получение качественного образования имеет большое значение. При этом 51% респондентов видят в образовании ключ к самореализации, а 21% уверены, что оно обеспечивает профессию на всю жизнь, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на опрос Superjob.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии