Первый шахтный дизелевоз ZIM-120 отправлен из Кузбасса в Донбасс

В Донецкую Народную Республику на шахту «Комсомолец Донбасса» отправлен дизель-гидравлический тягач ZIM-120, грузоподъемные балки и заправочная станция, изготовленные на «Заводе инновационного машиностроения» в Новокузнецке.
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