Экс-тренер "Зенита" Спаллетти призвал не смешивать спорт и политику

Тренер сборной Италии Лучано Спаллетти перед матчем с Украиной в рамках отбора на чемпионат Европы - 2024 ответил на вопрос, почему поздравил петербургский "Зенит" с победой в чемпионате России уже после начала СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии