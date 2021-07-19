В Подмосковье стартовал конкурс расчетов минно-розыскной службы инженерных войск

В состязаниях принимают участие 27 расчетов из 9 команд, представляющие инженерные воинские части центрального подчинения, военных округов и Северного флота .
Популярные статьи
- Разместивший фотографию нациста в "Бессмертном полку" приморец отправится под суд
- Инженеры армейского корпуса ВВО на Сахалине обеспечили безопасный проход мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений
- В центре Петербурга экскаваторы сносят исторический «склад-холодильник» на Шкапина. Несмотря на то, что суд, приставы и активисты против
Свежие комментарии