Популярные статьи

Свежие комментарии

  • willi fischer
    Ситуацию с пожарами можно поменять. если расстреливать поджигателей леса на месте там где поймали.Летчики армейской...
  • Konstantin Петров
    Вранье! В стране берегут каждую копейку, даже пенсионный возраст пришлось поднять, что бы хватило денег на уже пенсио...«МБХ медиа» напис...
  • Павел К
    Вот идиоты! Если я продолжу рассказывать и показывать своим внукам и их друзьям красоты нашей Волги, то это дело объ...Солдаткина: Необх...

В Подмосковье стартовал конкурс расчетов минно-розыскной службы инженерных войск

В Подмосковье стартовал конкурс расчетов минно-розыскной службы инженерных войск

В состязаниях принимают участие 27 расчетов из 9 команд, представляющие инженерные воинские части центрального подчинения, военных округов и Северного флота .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх