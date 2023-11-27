Налет на зубах, волосы в ушах и другие необычные симптомы болезней сердца и сосудов

Они могут возникать в местах, никак не связанных с грудной клеткой, и сильно затруднять диагностику. Дискомфорт в животе, неприятный запах изо рта, боль в челюсти, зуд по всему телу — все это необычные симптомы заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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