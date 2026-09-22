Австралийский журналист был поражен распространением нацистской идеологии на Украине. Об этом рассказал РИА Новости его венгерский коллега Георг Шпетле.
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