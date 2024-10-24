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Названа цель ударов ВСУ по Энергодару

Вооруженные силы Украины (ВСУ) чаще наносят удары по Энергодару, чтобы сделать его безлюдным. Такую цель ВСУ назвал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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