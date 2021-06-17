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Кто и зачем убил Эшли Бэббит: Такер Карлсон поддержал вопросы Путина

Кто и зачем убил Эшли Бэббит: Такер Карлсон поддержал вопросы Путина

Популярный американский ведущий Fox News, республиканец Такер Карлсон заявил в ходе своего вечернего шоу 15 июня, что президент России Владимир Путин задавал «правильные вопросы» в течение своего интервью американскому журналисту Киру Симмонсу.

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