Дебютный трейлер приключенческого платформера Tales of Kenzera: ZAU На церемонии The Ga...

Дебютный трейлер приключенческого платформера Tales of Kenzera: ZAUНа церемонии The Game Awards 2023 компания EA представила игру EA Originals под названием Tales of Kenzera ZAU – первый проект, созданный студией Surgent Studios Абубакара Салима.
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