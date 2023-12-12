Строительство глубоководного порта Архангельска могут включить в план развития Севморпути

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением включить проект строительства глубоководного порта Архангельск в план развития Севморпути до 2035 года.
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