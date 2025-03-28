Путин назначил командира 155-й бригады «приморских» морпехов заместителем командующего ВМФ

Командир 155-й отдельной гвардейской бригады орденов Жукова и Кутузова морской пехоты Тихоокеанского флота, генерал-майор Михаил Гудков по решению президента РФ Владимира Путина назначен заместителем командующего Военно-морскими силами РФ, сообщает PRIMPRESS.
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