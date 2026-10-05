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Регионы России

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Опрос Mail: цифровые технологии становятся неотъемлемой частью обучения в России

Опрос Mail: цифровые технологии становятся неотъемлемой частью обучения в России

Почта Mail совместно с проектами «Дети Mail» и «Учи.ру» провели исследование, чтобы выяснить отношение россиян к использованию технологий в образовательном процессе.

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