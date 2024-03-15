Да будет свет! Вышедшие из строя уличные светодиодные светильники с новых линий освещения (ул. Советская и т.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Да будет свет! Вышедшие из строя уличные светодиодные светильники с новых линий освещения (ул. Советская и т.