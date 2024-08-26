Магдеев посчитал, сколько детских садов и школ еще необходимо Челнам

В Набережных Челнах сохраняется необходимость в строительстве новых образовательных учреждений. На аппаратном совещании мэр города Наиль Магдеев заявил, что Автограду нужны еще четыре новых детсада и две школы.
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