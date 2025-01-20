Омский минкульт отказался признать часть старого кадетского корпуса памятником истории и культуры. Речь о бывшем здании спорткомплекса общевойскового училища 1968 года постройки на Ленина, 26.
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Омский минкульт отказался признать часть старого кадетского корпуса памятником истории и культуры. Речь о бывшем здании спорткомплекса общевойскового училища 1968 года постройки на Ленина, 26.