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Царьград

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"Предателей нигде не любят": политолог оценил отставку Аркадия Дворковича

"Предателей нигде не любят": политолог оценил отставку Аркадия Дворковича

Эксперт объяснил лишение Аркадия Дворковича поста главы FIDE результатом попыток угодить западу.Аркадий Дворкович был лишен поста руководителя Международной шахматной федерации (FIDE).

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