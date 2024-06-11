В Рязани переименовали Торговый городок

Теперь Торговый городок будет называться Рязанская ВДНХ. По информации в сообщении, данное переименование – возвращение к истокам, ведь в 1955 году территория была создана как как региональный аналог столичной выставки достижений народного хозяйства.
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