В Мангистау в ближайшие два года введут в эксплуатацию 27 школ

Открыть 28 100 новых ученических мест обещают в течение двух лет в Мангистауской области. Как сообщает руководитель управления образования Динара Жумашева, ведется строительство четырех школ на 4 800 мест и двух школ на 1 300 мест за счет инвестора-недропользователя, передает ЦОК.