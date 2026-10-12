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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🍂Новоаннинцев приглашают на фольклорный праздник «Покровская ярмарка

🍂Новоаннинцев приглашают на фольклорный праздник «Покровская ярмарка»! 🍂 14 октября в 14:00 в ДК «Победа» пройдёт детский фольклорный праздник— «Покровская ярмарка»! Учащиеся школ и детских садов традиционно подготовят множество сюрпризов.

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