🍂Новоаннинцев приглашают на фольклорный праздник «Покровская ярмарка»! 🍂 14 октября в 14:00 в ДК «Победа» пройдёт детский фольклорный праздник— «Покровская ярмарка»! Учащиеся школ и детских садов традиционно подготовят множество сюрпризов.
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