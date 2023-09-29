Шведский боксер отказался от рукопожатия с соперником из России

Шведский боксер Отто Валлин не стал пожимать руку Мурату Гассиеву накануне их боя.Во время взвешивания накануне поединка Отто Валлин отказался от традиционного рукопожатия со своим соперником – боксёром Муратом Гассиевым, сообщили в Федерации бокса России.
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