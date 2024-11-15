У Аргентины 1 победа в 4 последних матчах в отборе ЧМ-2026 при 2 поражениях. Команда все еще лидирует в таблице, Колумбия может догнать по итогам тура

Сборная Аргентины уступила Парагваю (1:2) в матче 11-го тура квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке. В предыдущих трех играх команда проиграла Колумбии (1:2), сыграла вничью с Венесуэлой (1:1) и разгромила Боливию (6:0).
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