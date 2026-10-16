“Progress toward a U.S.-Mexico tariff deal has stalled after opposition from Commerce Secretary Howard Lutnick, the second time that he has had a hand in upending advanced negotiations with a North American partner,” the Wall Street Journal reports.
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