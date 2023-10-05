Газета Труд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета Труд

536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Пусть проверят на присутствие лиц владеющих методикой гипноза. То что описано в статье ничем другим не объясняется.Зачем вы, девочки?
  • Астон Мартин
    а сколько втюхивали что слабый рубль как раз то что надо , он чем то там полезен для экономики ...Вопрос «Труда»: Н...
  • федор
    Утырок ! Русские друзья вдарят так , что ты пёс даже обосраться не успеешь. Шути чучело дальше, думаю тебе мразёныш н...«Это русские друз...

Четвертый фестиваль Екатерины Первой

Четвертый фестиваль Екатерины Первой

Скрипка — Ойстрах, виолончель — Ростропович, альт — Башмет. Домра? Однажды Юрий Башмет сказал Екатерине Мочаловой: ты должна сделать для домры то, что мне удалось сделать для моего инструмента, — доказать миру, что он обладает таким же ярким голосом, как и другие струнные, столетиями боровшиеся за место под солнцем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх