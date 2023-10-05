Четвертый фестиваль Екатерины Первой

Скрипка — Ойстрах, виолончель — Ростропович, альт — Башмет. Домра? Однажды Юрий Башмет сказал Екатерине Мочаловой: ты должна сделать для домры то, что мне удалось сделать для моего инструмента, — доказать миру, что он обладает таким же ярким голосом, как и другие струнные, столетиями боровшиеся за место под солнцем.
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