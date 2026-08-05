Госдума рассмотрит законопроект о видеоиграх в новую сессию

Депутаты Госдумы ждут отзыв правительства на подготовленный еще в конце 2024 года законопроект, касающийся регулирования видеоигр, рассказал глава комитета по информполитике Сергей Боярский в интервью «Российской газете».
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