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Госдума рассмотрит законопроект о видеоиграх в новую сессию

Депутаты Госдумы ждут отзыв правительства на подготовленный еще в конце 2024 года законопроект, касающийся регулирования видеоигр, рассказал глава комитета по информполитике Сергей Боярский в интервью «Российской газете».

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