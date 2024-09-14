Политолог Дисен: политика НАТО ведет к мировой войне под пустыми лозунгами

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и редактор журнала "Россия в глобальной политике" Гленн Дисен в авторской статье на своем сайте написал, что НАТО ставит мир на грань мировой войны, прикрываясь "бессмысленными лозунгами" об Украине.