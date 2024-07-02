Появилось видео из Судана, на котором "Силы быстрого реагирования" захватили одну из военных баз правительственной армии Судана.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Появилось видео из Судана, на котором "Силы быстрого реагирования" захватили одну из военных баз правительственной армии Судана.
Свежие комментарии