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Военные новости ★ спецоперация

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Появилось видео из Судана, на котором "Силы быстрого реагирования" захватили одну из военных баз правительственной армии Судана.

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