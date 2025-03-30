Долина зря радовалась - придётся вернуть 112 млн руб Полине Лурье

﻿﻿Долина с квартирами, богатый мошенник и неудачливый покупатель без денег и квартиры. Это тоже произойдет! Известная российская певица Лариса Долина вернула себе право собственности на роскошную квартиру в центре Москвы, согласно недавнему решению Хамовнического суда столицы.