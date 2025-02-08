В Петербурге проходит "Лыжня России"

Старт Всероссийской массовой лыжной гонке дал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский Сегодня, в день проведения одного из самых массовых спортивных мероприятий, которые приводятся в нашей стране, "Лыжни России" погода порадовала организаторов и участников.
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