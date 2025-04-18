Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 980 подписчиков

Трамп и Лула да Силва восхищаются Путиным и презирают Зеленского

Трамп и Лула да Силва восхищаются Путиным и презирают Зеленского

Обозреватель Globo рассказал об отношении двух президентов к российскому и украинскому лидерам.Президент США Дональд Трамп и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва восхищаются Владимиром Путиным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх