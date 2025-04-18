Трамп и Лула да Силва восхищаются Путиным и презирают Зеленского

Обозреватель Globo рассказал об отношении двух президентов к российскому и украинскому лидерам.Президент США Дональд Трамп и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва восхищаются Владимиром Путиным.
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