Костин предрек России конец без мигрантов. Русские и правда не хотят работать?

олег кубахов Костину смерть без мигрантов. Надо задуматься почему?

Татьяна Кибишева Мы как-то слишком много внимания обращаем на мигрантов из СА, а в это время в Сибири и на Дальнем Востоке вовсю выкупают землю задешево китайцы и активно занимаются строительством коттеджей, гостиниц, домов. Думай, русский народ, Байкал в опасности!!!!!!!!!!