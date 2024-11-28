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Костин предрек России конец без мигрантов. Русские и правда не хотят работать?

Костин предрек России конец без мигрантов. Русские и правда не хотят работать?

Спасти Россию могут только мигранты. Мы это 100 раз слышали — и слышим вновь. От весьма авторитетного и влиятельного человека.

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Комментарии
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олег кубахов
Костину смерть без мигрантов. Надо задуматься почему?
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1 час.
Татьяна Кибишева
Мы как-то слишком много внимания обращаем на мигрантов из СА, а в это время в Сибири и на Дальнем Востоке вовсю выкупают землю задешево китайцы и активно занимаются строительством коттеджей, гостиниц, домов. Думай, русский народ, Байкал в опасности!!!!!!!!!!
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30 мин.
Алексей Зорин
Хорошо, в России не хватает рабочих, но зачем гражданство раздавать всем подряд? В Эмиратах местные особо не перерабатывают, ишачат в основном мигранты, многие из них получили гражданство?
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13 мин.

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