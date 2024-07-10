Жители юга претендуют на северные пособия

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лина любимцева

Я 36 лет проработала на Дальнем Востоке, а когда переехала в среднюю полосу России (по состоянию здоровья), меня лишили дальневосточного пенсионного коэффициента 1,2. Пенсию я там заработала, на ДВ, и считаю, что должна получать ее полностью в том кол-ве, в котором заработала, где бы я потом ни проживала, находясь на пенсии. Нет, пенсию уменьшили!!. ОБСЧИТЫВАЮТ И ОБМАНЫВАЮТ РОССИЯ БЕЗБОЖНО И БЕССТЫДНО!!. ЖУЛИКИ!!