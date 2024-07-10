Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Жители юга претендуют на северные пособия

Жители юга претендуют на северные пособия

Оказывается, в российском законодательстве «не предусмотрены механизмы контроля за обоснованностью производимых социальных выплат».

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Комментарии
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лина любимцева
ЖОХИ, одним словом. Они всегда такими были. Ничего удивительного нет.
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1 час.
лл
лина любимцева
Я 36 лет проработала на Дальнем Востоке, а когда переехала в среднюю полосу России (по состоянию здоровья), меня лишили дальневосточного  пенсионного коэффициента 1,2. Пенсию я там заработала, на ДВ, и  считаю, что должна получать ее полностью в том кол-ве, в котором заработала, где бы я потом ни проживала, находясь на пенсии. Нет, пенсию уменьшили!!. ОБСЧИТЫВАЮТ И ОБМАНЫВАЮТ РОССИЯ БЕЗБОЖНО И БЕССТЫДНО!!. ЖУЛИКИ!!
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55 мин.
ninikooo Митусова
Гнать их страны поганой  метлой!!!эти мастурбеки   лезут во все щели, как тараканы, а чиновники « греют на этом руки» . Так может пора « укорачивать руки» этим чиновникам, с « незаменимых гнать в родные аулы, без маткапиталов и прочей социалки. У россиян масса нерешенных проблем, почему направо- налево раздаются преференции этим тупым ублюдкам?!
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46 мин.

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