Отопительный сезон в Екатеринбурге: когда включат батареи в 2024 году

Не успев отдохнуть от августовской жары, жители городов с нетерпением ждут начала сезона отопления. Но эта дата меняется ежегодно и зависит от погодных условий Рассказываем, когда батареи станут горячими в Екатеринбурге и что делать, если этого не случилось.