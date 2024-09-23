Отопительный сезон в Екатеринбурге: когда включат батареи в 2024 году

Не успев отдохнуть от августовской жары, жители городов с нетерпением ждут начала сезона отопления. Но эта дата меняется ежегодно и зависит от погодных условий Рассказываем, когда батареи станут горячими в Екатеринбурге и что делать, если этого не случилось.
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