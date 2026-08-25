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NewsOne

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Запад не допустит даже имитацию поддержки идеи мира на Украине – Константин Кнырик

Запад не допустит даже имитацию поддержки идеи мира на Украине – Константин Кнырик

Запад не допускает на Украине появление сил, выступающих за мир, даже в качестве создания видимости оппозиции,  заявил руководитель News Front Константин Кнырик в программе «60 минут» на телеканале «Россия‑1».

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