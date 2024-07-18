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Машины спасателей, медиков, пожарных и их содержимое

Машины спасателей, медиков, пожарных и их содержимое

Возможно вы могли слышать про такое понятие, как ноллинг. Если нет, то объясняем: это такой способ организации пространства, при котором предметы группируются на плоской поверхности под углом в 90 градусов или параллельно ей, а затем фотографируются сверху.

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