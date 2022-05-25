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Запорожская область готова войти в состав России и вернула себе «имперский» герб

Запорожская область готова войти в состав России и вернула себе «имперский» герб

Член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о готовности региона войти в состав России, как только Запорожская область, включая сам город Запорожье, полностью окажется под контролем российских военных.

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