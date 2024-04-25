Капсула предсказаний Жириновского. Что оттуда уже известно

Алексей Тан

Этот "Пророк" хренов... восемь РАЗ баллотировался в президенты России... и Никто!! Никто ему не подсказал из потустороннего мира.... НУ НЕТ! нет ...для него места на НЕБЕ,... ещё раз "пророк" хренов... СНИЗОШЁЛ... ПОДАРИЛ свою капсулу содеянного музею ... О! как!.