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Капсула предсказаний Жириновского. Что оттуда уже известно

Капсула предсказаний Жириновского. Что оттуда уже известно

В 2016 году Владимир Жириновский подарил музею современной истории капсулу с надписью: "Открыть через 20 лет".

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Комментарии
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Алексей Тан
Этот &quot;Пророк&quot; хренов... восемь РАЗ баллотировался в президенты России... и Никто!! Никто ему не подсказал из потустороннего мира.... НУ НЕТ! нет ...для него места на НЕБЕ,... ещё раз &quot;пророк&quot; хренов... СНИЗОШЁЛ... ПОДАРИЛ свою капсулу содеянного музею ... О! как!.
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