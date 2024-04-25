В 2016 году Владимир Жириновский подарил музею современной истории капсулу с надписью: "Открыть через 20 лет".
Капсула предсказаний Жириновского. Что оттуда уже известно
Комментарии
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Алексей Тан
Этот "Пророк" хренов... восемь РАЗ баллотировался в президенты России... и Никто!! Никто ему не подсказал из потустороннего мира.... НУ НЕТ! нет ...для него места на НЕБЕ,... ещё раз "пророк" хренов... СНИЗОШЁЛ... ПОДАРИЛ свою капсулу содеянного музею ... О! как!.
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