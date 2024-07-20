Тимур Иванов просил освобождения из тюрьмы за участие в боевых действиях и госнаграды

Экс-заместитель бывшего министра обороны Сергея Шойгу Тимур Иванов попросил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, так как он ранее участвовал в боевых действиях и имеет государственные награды.
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