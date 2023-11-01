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Французский политик Филиппо призвал Запад признать поражение Украины

Французский политик Филиппо призвал Запад признать поражение Украины

Global Look Press/Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал страны коллективного Запада признать провал контрнаступления ВСУ и личное поражение президента Украины Владимира Зеленского в конфликте.

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