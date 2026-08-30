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Царьград

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Хорон представил робота-амфибию для доставки в зоне СВО

Хорон представил робота-амфибию для доставки в зоне СВО

Российские инженеры из группы «Север» создали робота-амфибию на базе комплекса «Курьер». Новая технология позволяет преодолевать водные преграды и доставлять грузы на передовые позиции в рамках Специальной военной операции.

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