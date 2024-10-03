Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС РФ после освобождения Украинска готовят ВСУ новый котел

Денис Рудометов автор издания Украина.ру Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.
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