Пример с Асадом убедил Запад в принципе «Россия своих не бросает»

Прибытие бывшего президента Сирии в Москву убедило Запад, что Россия не бросает своих союзников. Об этом заявил профессор международной политики в Школе права и дипломатии Флетчера в Университете Тафтса Дэниел Дрезнер, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).