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Пример с Асадом убедил Запад в принципе «Россия своих не бросает»

Пример с Асадом убедил Запад в принципе «Россия своих не бросает»

Прибытие бывшего президента Сирии в Москву убедило Запад, что Россия не бросает своих союзников. Об этом заявил профессор международной политики в Школе права и дипломатии Флетчера в Университете Тафтса Дэниел Дрезнер, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

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