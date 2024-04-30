В Москве задержали подозреваемого в покушении на убийство бывшей жены

В Москве задержали мужчину 1987 года рождения по подозрению в покушении на убийство своей бывшей супруги на почве ревности, о чем сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ в своем Telegram-канале.
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