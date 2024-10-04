"Аппаратура при нем"

Рубрика "Их нравы".Борис Джонсон утверждает, что в его личной ванной комнате в Министерстве иностранных дел после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в 2017 году было обнаружено подслушивающее устройство.
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