Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Аппаратура при нем"

"Аппаратура при нем"

Рубрика "Их нравы".Борис Джонсон утверждает, что в его личной ванной комнате в Министерстве иностранных дел после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в 2017 году было обнаружено подслушивающее устройство.

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