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Газета.ру

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Захарова прокомментировала фразой "кто бы сомневался" переезд центра Чубайса

Захарова прокомментировала фразой "кто бы сомневался" переезд центра Чубайса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фразой «кто бы сомневался» информацию о переезде запущенного экс-главой «Роснано» Анатолием Чубайсом Центра российских исследований (ЦРИ) в Израиле.

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