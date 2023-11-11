Астрономы приблизились к разгадке тайны лунных «вихрей»

Американские астрономы из Планетологического института в штате Аризона приблизились к разгадке происхождения так называемых лунных «вихрей» — извилистых образований на поверхности спутника нашей планеты, отличающихся высокой отражающей способностью.
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