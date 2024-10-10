Эмили Ратаковски прогулялась в прозрачном топе

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски прогулялась по улице в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 29,7 миллиона подписчиков.